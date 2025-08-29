Ученые объяснили причину мощнейших вспышек на Солнце

Высокая активность на Солнце связана с тем, что звезда накопила слишком много энергии и пытается от нее избавиться.

Как передает Day.Az, об этом сообщается в Telegram-канале Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

"В южном полушарии Солнца продолжает наблюдаться исключительно высокая концентрация крупных групп пятен с сильной вспышечной активностью, которые из-за вращения Солнца постепенно перемещаются к центру видимого диска, то есть в зону прямого воздействия на Землю", - говорится в сообщении.

Это, по мнению ученых, формирует необычно высокий уровень рентгеновского излучения, превышающий в 3-5 раз порог вспышек уровня С.