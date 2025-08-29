https://news.day.az/society/1776970.html В ТЦ "Садарак" умер мужчина В бакинском торговом центре "Садарак" умер мужчина. Как сообщает Day.Az, инцидент произошёл сегодня утром в 12-м ряду объекта. Скончался владелец одного из магазинов, 48-летний Ислам. По информации, причиной смерти стало повышение уровня сахара в крови.
В ТЦ "Садарак" умер мужчина
В бакинском торговом центре "Садарак" умер мужчина.
Как сообщает Day.Az, инцидент произошёл сегодня утром в 12-м ряду объекта.
Скончался владелец одного из магазинов, 48-летний Ислам.
По информации, причиной смерти стало повышение уровня сахара в крови.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре