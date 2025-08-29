В ТЦ "Садарак" умер мужчина

В бакинском торговом центре "Садарак" умер мужчина.

Как сообщает Day.Az, инцидент произошёл сегодня утром в 12-м ряду объекта.

Скончался владелец одного из магазинов, 48-летний Ислам.

По информации, причиной смерти стало повышение уровня сахара в крови.