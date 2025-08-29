На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана будет усовершенствована система управления отходами

Президент Ильхам Алиев подписал указ о совершенствовании управления отходами на освобожденных от оккупации территориях и внесении в связи с этим изменений в некоторые указы и распоряжения Президента Азербайджанской Республики.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в соответствии с указом установлено, что сбор и транспортировка твердых бытовых отходов, образующихся на освобожденных от оккупации территориях, а также других безопасных твердых отходов будет осуществляться следующими юридическими лицами публичного права:

по городу Шуша и Шушинскому району - Управлением государственного заповедника города Шуша;

по Джебраильскому, Губадлинскому и Зангиланскому районам - Службой восстановления, строительства и управления в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах;

по Агдамскому, Физулинскому и Ходжавендскому районам - Службой восстановления, строительства и управления в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах;

по Лачинскому району - Службой восстановления, строительства и управления в Лачинском районе;

по городу Ханкенди, Агдеринскому и Ходжалинскому районам - Службой восстановления, строительства и управления в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах;

по Кяльбаджарскому району - Службой восстановления, строительства и управления в Кяльбаджарском районе.

Все имущество Открытого акционерного общества "Темиз шехер", связанное со сбором и транспортировкой твердых бытовых отходов, образующихся на освобожденных от оккупации территориях, а также других безопасных твердых отходов, передано, соответственно, на баланс юридических лиц публичного права, отмеченных в настоящем указе.

На территории города Баку (за исключением территории Государственного историко-этнографического заповедника "Гала") сбор и транспортировка твердых бытовых отходов, а также других безопасных твердых отходов, независимо от источника их образования, возложены на Исполнительную власть города Баку.