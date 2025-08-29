Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о призыве на срочную действительную военную службу

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение о призыве с 1 по 30 октября 2025 года граждан Азербайджанской Республики на срочную действительную военную службу и увольнении в запас военнослужащих срочной действительной военной службы, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Новость обновляется