https://news.day.az/officialchronicle/1777011.html Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о призыве на срочную действительную военную службу Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение о призыве с 1 по 30 октября 2025 года граждан Азербайджанской Республики на срочную действительную военную службу и увольнении в запас военнослужащих срочной действительной военной службы, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о призыве на срочную действительную военную службу
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение о призыве с 1 по 30 октября 2025 года граждан Азербайджанской Республики на срочную действительную военную службу и увольнении в запас военнослужащих срочной действительной военной службы, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре