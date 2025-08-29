Пакистан и Армения рассмотрят возможность налаживания дипотношений

Пакистан и Армения заявили о намерении обсудить вопрос установления дипломатических отношений.

Как передает Day.Az, об этом сообщил вице-премьер и министр иностранных дел Пакистана Мухаммад Исхак Дар в публикации в соцсети X.

По его словам, он провёл телефонный разговор с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном.

"Сегодня мы провели беседу с главой МИД Армении Араратом Мирзояном и договорились рассмотреть возможность налаживания дипломатических связей между нашими странами", - отметил пакистанский министр