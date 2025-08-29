https://news.day.az/world/1776987.html Пакистан и Армения рассмотрят возможность налаживания дипотношений Пакистан и Армения заявили о намерении обсудить вопрос установления дипломатических отношений. Как передает Day.Az, об этом сообщил вице-премьер и министр иностранных дел Пакистана Мухаммад Исхак Дар в публикации в соцсети X. По его словам, он провёл телефонный разговор с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном.
Пакистан и Армения рассмотрят возможность налаживания дипотношений
Пакистан и Армения заявили о намерении обсудить вопрос установления дипломатических отношений.
Как передает Day.Az, об этом сообщил вице-премьер и министр иностранных дел Пакистана Мухаммад Исхак Дар в публикации в соцсети X.
По его словам, он провёл телефонный разговор с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном.
"Сегодня мы провели беседу с главой МИД Армении Араратом Мирзояном и договорились рассмотреть возможность налаживания дипломатических связей между нашими странами", - отметил пакистанский министр
