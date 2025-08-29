Президент Ильхам Алиев выделил футбольному клубу "Карабах" 5 миллионов манатов

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об оказании финансовой поддержки футбольному клубу "Карабах".

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ согласно распоряжению, в связи с выходом клуба в этап лиги Лиги чемпионов УЕФА из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2025 год резервного фонда Президента Азербайджанской Республики футбольному клубу "Карабах" выделено 5 (пять) миллионов манатов.

Министерству финансов Азербайджанской Республики поручено обеспечить финансирование в размере, указанном в части 1 настоящего распоряжения. Кабинет министров Азербайджанской Республики должен решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.