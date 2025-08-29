https://news.day.az/world/1776947.html Трамп подписал новый указ Трамп подписал указ о классической архитектуре. Как передает Day.Az, президент США подписал указ, обязывающий строить государственные здания стоимостью свыше $50 млн в классическом стиле - с опорой на традиции Древней Греции, Рима и архитектуру Возрождения.
Трамп подписал новый указ
Трамп подписал указ о классической архитектуре.
Как передает Day.Az, президент США подписал указ, обязывающий строить государственные здания стоимостью свыше $50 млн в классическом стиле - с опорой на традиции Древней Греции, Рима и архитектуру Возрождения.
В документе подчёркивается, что новые объекты должны украшать города, вдохновлять людей и отражать величие страны, учитывая местное наследие.
Если власти выберут другой стиль, то они обязаны объяснить свой выбор и получить согласие помощника президента, который может отклонить проект.
