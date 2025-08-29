14-летний подросток признался в поджогах лесов в Португалии

Юноша из Сейдойнша, что в муниципалитете Фафе, признался, что совершил несколько поджогов, в результате чего этим летом произошли пожары на севере Португалии.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на "Евроньюс", подросток часто ездил в лесные районы на скутере, спичками разжигал костер и возвращался домой, передает Day.Az.

Об этом сообщила судебная полиция Португалии.

"Возможно, несовершеннолетний действовал из гнева и разочарования, учитывая его плохую успеваемость в школе и очевидную неустойчивость его социальных связей", - говорится в заявлении судебной полиции. Именно периодические пожары в этом районе стали причиной начала расследования.

Отметим, что к 20 августа судебная полиция Португалии уже арестовала 52 человека по подозрению в поджогах.