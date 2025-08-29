Во Франции продолжается обострение миграционного кризиса. Сотни мигрантов остаются на улицах Парижа и других городов, требуя жилья и помощи.

Как передает Day.Az, в начале августа перед зданием мэрии французской столицы был организован палаточный лагерь, где около трёх сотен человек ночуют прямо на площади. Ситуация наглядно демонстрирует бессилие властей справиться с вызовом, который с каждым днём становится всё более острой социальной проблемой.

По данным французских СМИ, к акции подключились гуманитарные организации, однако их ресурсы стремительно истощаются. Волонтёры обеспечивают протестующих едой и элементарными условиями для выживания, но признают, что сил и средств на долгосрочную поддержку больше не хватает. На фоне этого во Франции фиксируются инциденты, показывающие уровень напряжённости. Так, в Париже неизвестные напали на беременную женщину и её детей, проживающих на улице. Случай вызвал широкий общественный резонанс и усилил критику в адрес правительства.

Несмотря на масштабы проблемы, власти Франции до сих пор не предложили конкретных решений. Мигранты заявляют, что не покинут улицы, пока не получат гарантии жилья и защиты. Между тем правительство ограничивается лишь точечными мерами, не затрагивая саму суть кризиса. Одновременно французская полиция вместе с британскими коллегами ужесточает контроль за Ла-Маншем, прибегая к спорным методам, включая уничтожение лодок мигрантов, что лишь увеличивает риски для их жизни.

Таким образом, Франция оказалась перед лицом тяжёлой гуманитарной ситуации. Мигранты продолжают заполнять улицы, а правительство демонстрирует неспособность предложить системный ответ. Общество всё громче требует действий, однако пока Париж ограничивается лишь временными и неэффективными шагами.