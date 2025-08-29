Стоматологическая акция Минздрава Азербайджана в Физули

В рамках государственной программы "Великое возвращение" министерство здравоохранения Азербайджана продолжает организовывать комплексные медицинские обследования населения на освобожденных территориях, направленные на раннее выявление различных заболеваний.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Министерство здравоохранения Азербайджана, очередное медико-профилактическое обследование населения, организованное министерством, состоялось 29-го августа в городе Физули. Медперсонал Учебно-стоматологической клиники Азербайджанского медицинского университета (АМУ) провел медицинские осмотры населения. Наряду с местным населением, также были организованы стоматологические осмотры и консультации специалистов, участвующих в возрождении Карабаха в рамках программы "Великое возвращение".

Основной целью акции была оценка состояния полости рта у жителей, раннее выявление различных стоматологических патологий, проведение профилактических мероприятий и оказание гражданам консультативной медицинской помощи.

Под руководством директора Учебно-стоматологической клиники АМУ Имрана Агаева бригада врачей клиники АМУ, включающая стоматолога-терапевта, стоматолога-ортодонта, стоматолога-ортопеда, стоматолога-пародонтолога, стоматолога-хирурга и детского стоматолога провела комплексное обследование населения.

Всего в рамках акции прошли обследование около 100 человек.

Министерство здравоохранения подчёркивает, что подобные выездные акции на освобождённых территориях будут продолжены. Это часть долгосрочной стратегии по построению устойчивой системы здравоохранения в рамках программы "Великое возвращение", которая возвращает людям не только дома, но и уверенность в том, что забота о здоровье - приоритет государства.