ФК «Фенербахче» уволил Моуринью с поста главного тренера

Турецкий футбольный клуб (ФК) "Фенербахче" уволил одного из самых титулованных тренеров мира Жозе Моуринью с поста наставника команды.
Как передает Day.Az, соответствующую информацию опубликовали на официальном сайте клуба.
"Мы расстались с Жозе Моуринью, который был тренером нашей профессиональной футбольной команды A с сезона 2024/25", - говорится в заявлении.
Кроме того, в команде поблагодарили португальского специалиста за работу и пожелали успехов в дальнейшей карьере.
Моуринью возглавлял "Фенербахче" с июня 2024 года. Вместе с командой он стал обладателем серебряных медалей чемпионата Турции по итогам сезона-2024/25, добавляет "Спорт-Экспресс".
