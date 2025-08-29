ФК «Фенербахче» уволил Моуринью с поста главного тренера

Турецкий футбольный клуб (ФК) "Фенербахче" уволил одного из самых титулованных тренеров мира Жозе Моуринью с поста наставника команды.

Как передает Day.Az, соответствующую информацию опубликовали на официальном сайте клуба.

"Мы расстались с Жозе Моуринью, который был тренером нашей профессиональной футбольной команды A с сезона 2024/25", - говорится в заявлении.

Кроме того, в команде поблагодарили португальского специалиста за работу и пожелали успехов в дальнейшей карьере.

Моуринью возглавлял "Фенербахче" с июня 2024 года. Вместе с командой он стал обладателем серебряных медалей чемпионата Турции по итогам сезона-2024/25, добавляет "Спорт-Экспресс".