Нападающий сборной Азербайджана может отправиться в Венгрию

Нападающий сборной Азербайджана по футболу Ренат Дадашов может продолжить карьеру в Венгрии.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Sportal.az, форвардом интересуется "Уйпешт".

Представитель Уйпешта, выступающего в высшей лиге Венгрии, планирует зимой арендовать Дадашова. Отправится ли Ренат, который, как утверждается, несчастлив в польском клубе "Мотор", в эту страну, будет зависеть от его положения до зимнего перерыва.

Контракт 26-летнего нападающего с "Мотором" рассчитан до 30 июня 2026 года. За свою карьеру игрок сборной выступал за "Айнтрахт" (Франкфурт), "Эшторал", "Вулверхэмптон", "Пасуш де Феррейра", "Грассхопперс", "Хатайспор", "Анкарагюджю" и "Радомяк".