У берегов Мавритании затонуло судно с мигрантами - более 40 погибших
26 августа у берегов Мавритании затонуло судно с мигрантами.
Как передает Day.Az со ссылкой на AFP, в результате катастрофы погибли не менее 49 человек, около 100 считаются пропавшими без вести.
По данным властей, 17 человек удалось спасти.
Всего на борту находилось примерно 160 мигрантов, многие из которых были из Сенегала и Гамбии.
Поиски пропавших продолжаются.
