В США создадут опергруппу для защиты от враждебных дронов

Глава Пентагона Пит Хегсет объявил о формировании объединенной межведомственной оперативной группы, целью которой станет "обеспечение безопасности неба" от враждебных Соединенным Штатам беспилотных летательных аппаратов. Об этом он написал в социальной сети X, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Число враждебных беспилотников растет с каждым днем. Именно поэтому я поручил министру армии (Дэниелу Дрисколлу - прим. ред.) создать Объединенную межведомственную оперативную группу 401 для обеспечения безопасности нашего неба", - заявил Хегсет.