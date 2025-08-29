Армения снабжала оружием и людьми

29 августа в ходе судебного заседания в Бакинском военном суде были заслушаны показания обвиняемого Бако Саакяна предварительному следствию по уголовному делу и и другие документы, имеющие отношение к уголовному делу.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, обвиняемый Б. Саакян в своем показании в предварительном следствии заявил, что в 1993-1995 годах работал "начальником штаба материально-технического снабжения" в "армии обороны" самопровозглашенного режима. Он участвовал в обеспечении непосредственного снабжения вооруженных сил в боевых действиях, которые велись до объявления режима прекращения огня в мае 1994 года.

По его словам, ракетный комплекс "С-300", находившийся в городе Шуша в 2015-2020 годах, был поставлен Министерством обороны Армении.

В показании Б. Саакяна указано, что, в целом, снабжение оружием, боеприпасами, военной техникой и личным составом в периоды до и после 44-дневной войны 2020 года осуществлялось военно-политическим руководством Армении за счет государственного бюджета этой страны.

В своих показаниях он также заявил, что Министерство обороны Армении снабжало "министерство обороны" пресловутого режима оружием, боеприпасами и другим военным обеспечением.

Отметим, что продолжается суд над гражданами Республики Армения, обвиняемыми в совершении преступлений против мира и человечности в результате военной агрессии Армении, военных преступлений, в том числе подготовке и ведении агрессивной войны, геноциде, нарушении законов и обычаев войны, а также в терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате власти, ее насильственном удержании и многочисленных других преступлениях.