Турция прекратила торговлю с Израилем

Турция не ведет больше торговых отношений с Израилем. Об этом заявил глава МИД республики Хакан Фидан на внеочередном заседании парламента страны по ситуации в секторе Газа, передает Anadolu, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По его словам, турецким судам также запрещено заходить в израильские порты. Воздушное пространство также закрыто для израильских самолетов.

В своей речи Фидан отметил, что на глазах у всего мира Израиль совершает геноцид в Газе и игнорирует основные человеческие ценности.

"Мы выступаем против плана, предусматривающего депортацию палестинского народа из Газы. Независимо от того, кто его представляет, такой план для нас недействителен", - отметил глава внешнеполитического ведомства.

По словам Фидана, действия в Газе не только нанесут вред палестинцам, но и воспламенят весь регион.

В мае 2024 года турецкое правительство прекратило прямую торговлю с Израилем. Однако по данным Центрального статистического бюро Израиля, за первые пять месяцев 2025 года Турция экспортировала в Израиль товаров на сумму $393,7 млн.