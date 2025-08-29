https://news.day.az/world/1777044.html

USAID официально упраздняется - Марко Рубио

USAID официально упраздняется. Как передает Day.Az, об этом сообщил в "Х" госсекретарь США Марко Рубио. "С января мы сэкономили десятки миллиардов долларов налогоплательщиков. В связи с передачей Госдепу небольших и основных программ USAID официально упраздняется", - отметил госсекретарь.