https://news.day.az/world/1777044.html USAID официально упраздняется - Марко Рубио USAID официально упраздняется. Как передает Day.Az, об этом сообщил в "Х" госсекретарь США Марко Рубио. "С января мы сэкономили десятки миллиардов долларов налогоплательщиков. В связи с передачей Госдепу небольших и основных программ USAID официально упраздняется", - отметил госсекретарь.
