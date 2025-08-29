USAID официально упраздняется

Как передает Day.Az, об этом сообщил в "Х" госсекретарь США Марко Рубио.

"С января мы сэкономили десятки миллиардов долларов налогоплательщиков. В связи с передачей Госдепу небольших и основных программ USAID официально упраздняется", - отметил госсекретарь.