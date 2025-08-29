https://news.day.az/politics/1777052.html

Назначен новый командующий Специальной группой командования ВС Турции в Азербайджане

Генерал-лейтенант Сонер Оруджоглу назначен новым командующим Специальной группой командования Вооруженных сил Турции в Азербайджане. Как сообщает Day.Az, он сменил на этой должности генерала армии Бахтияра Эрсая. Отметим, что Б.Эрсай был освобождён от должности в министерстве обороны Азербайджана и назначен на новую должность в Турции.