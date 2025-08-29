Футболист "Сабаха" вызван в сборную Узбекистана

Полузащитник "Сабаха" Умарали Рахмоналиев вызван в молодежную сборную Узбекистана U-23.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, об этом сообщила пресс-служба азербайджанского футбольного клуба.

Имя 22-летнего футболиста включено в заявку на матчи против сборных Кыргызстана, Шри-Ланки и Палестины в рамках отборочного раунда Кубка Азии U-23.