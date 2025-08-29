Неизвестный отправил письмо с тремя патронами главе МВД Сербии

В здании правительства Сербии обнаружили конверт с патронами, который принесли для главы МВД Ивицы Дачича. Об этом сообщили в пресс-службе сербского ведомства, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отправление было сделано в отделении "Почты Сербии" в городе Пожаревац.

"Полиция установила и обнаружила лицо, которое передало отправление, работа по выяснению всех обстоятельств инцидента продолжается", - говорится в заявлении.

Личность отправителя в ведомстве разглашать не стали. Инцидент с угрозой главе МВД произошел на фоне обострившимся политическим кризисом внутри Сербии.