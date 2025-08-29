https://news.day.az/world/1777048.html Неизвестный отправил письмо с тремя патронами главе МВД Сербии В здании правительства Сербии обнаружили конверт с патронами, который принесли для главы МВД Ивицы Дачича. Об этом сообщили в пресс-службе сербского ведомства, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. Отправление было сделано в отделении "Почты Сербии" в городе Пожаревац.
В здании правительства Сербии обнаружили конверт с патронами, который принесли для главы МВД Ивицы Дачича. Об этом сообщили в пресс-службе сербского ведомства, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Отправление было сделано в отделении "Почты Сербии" в городе Пожаревац.
"Полиция установила и обнаружила лицо, которое передало отправление, работа по выяснению всех обстоятельств инцидента продолжается", - говорится в заявлении.
Личность отправителя в ведомстве разглашать не стали. Инцидент с угрозой главе МВД произошел на фоне обострившимся политическим кризисом внутри Сербии.
