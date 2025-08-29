https://news.day.az/society/1777061.html Число погибших в аварии в Сабирабаде возросло Скончалась девочка, которая получила вчера черепно-мозговую травму в результате ДТП в Сабирабадском районе и была подключена к аппарату искусственного дыхания. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, Нилай Рахиб гызы Ализаде (2019 г.р.) умерла в реанимационном отделении Ширванской городской больницы.
Число погибших в аварии в Сабирабаде возросло
Скончалась девочка, которая получила вчера черепно-мозговую травму в результате ДТП в Сабирабадском районе и была подключена к аппарату искусственного дыхания.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, Нилай Рахиб гызы Ализаде (2019 г.р.) умерла в реанимационном отделении Ширванской городской больницы.
Отметим, что ДТП произошло в село Гюдяджухур Сабирабадского района. Пострадавшие были госпитализированы в Ширванскую больницу.
