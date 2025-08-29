Число погибших в аварии в Сабирабаде возросло

Скончалась девочка, которая получила вчера черепно-мозговую травму в результате ДТП в Сабирабадском районе и была подключена к аппарату искусственного дыхания.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, Нилай Рахиб гызы Ализаде (2019 г.р.) умерла в реанимационном отделении Ширванской городской больницы.

Отметим, что ДТП произошло в село Гюдяджухур Сабирабадского района. Пострадавшие были госпитализированы в Ширванскую больницу.