Создана универсальная вакцина против рака

Ученые из Университета Флориды представили экспериментальную мРНК-вакцину, которая показала эффективность против различных типов опухолей у мышей, включая те, что обычно устойчивы к лечению. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Biomedical Engineering, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В отличие от традиционных подходов, нацеленных на конкретные виды опухолей, новая вакцина стимулирует общий иммунный ответ организма. Она "будит" иммунные клетки и делает раковые ткани более уязвимыми для атаки. Для усиления эффекта вакцина была объединена с ингибиторами контрольных точек иммунитета - препаратами, снимающими "тормоза" с защитной системы.

В сочетании такая терапия вызывала мощную противоопухолевую реакцию и даже полностью уничтожала некоторые устойчивые опухоли. Отдельно вакцина также демонстрировала положительный эффект, но лучшие результаты наблюдались именно в комбинации.

Сейчас команда исследователей разрабатывает новые формулы мРНК-вакцины и готовится к клиническим испытаниям.