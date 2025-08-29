https://news.day.az/tourism/1777062.html Туристы оказались в ловушке в лифте горящего отеля на курорте Европы Несколько туристов оказались в ловушке в лифте горящего на испанской Майорке отеля. Как передает Day.Az, об этом сообщает Daily Mail. По информации таблоида, пожар вспыхнул утром 29 августа на курорте Bellevue Bonita and Club Resort в Пуэрто-де-Алькудии.
