Автор: Эльчин Алыоглу, директор Baku Network, специально для Day.Az

Решение о фактическом роспуске Минской группы ОБСЕ вызвало ожесточенную реакцию армянской диаспоры в Канаде. Армянский национальный комитет Канады (ANCC_CNAC) назвал этот шаг "легитимацией геноцидной агрессии Азербайджана" и ударом по перспективам мирного урегулирования. В заявлении организации подчеркивается, что, оказывается, ликвидация группы устраняет "единственный международно признанный форум, уполномоченный рассматривать нерешенные вопросы, стоящие перед армянами Карабаха - от освобождения военнопленных до защиты культурного наследия и права на возвращение".

Комитет обратился к властям Канады с требованием задействовать "все дипломатические инструменты", чтобы сохранить международное посредничество и надзор в мирном процессе. По утверждению ANCC_CNAC, именно это условие является "ключевым для достижения справедливого и прочного мира, обеспечивающего базовые права народа арцаха".

Хотя, Минская группа - это не дипломатическая структура, это морг, в котором тридцать лет переворачивали тухлый труп международного права, подкрашивали его, припудривали и выдавали за "живой процесс". Это не посредники, это патологоанатомы лицемерия, которые устроили паноптикум из разложения и назвали его "переговорами".

С 1992 года эти кладбищенские клоуны должны были заниматься урегулированием. На деле они охраняли армянскую оккупацию, как моль охраняет старый ковер, пожирая его изнутри. Они три десятилетия делали из права и законов посмешище: вместо того чтобы требовать освобождения территорий, рисовали бессмысленные карты, писали "принципы", "дорожные карты" и прочие бумажные афиши для цирка, где главной программой был трюк "ничего не меняется".

"Мадридские принципы"? Жалкий макет для идиотов. "Казань"? Театр абсурда с заранее известным провалом. Париж, Вена, Москва - трибуны, на которых лицемеры обменивались словесным навозом, выдавая его за "дипломатический диалог". Это была секта, монотонно читающая свои псалмы: "переговоры продолжаются, переговоры продолжаются", - как шаманский бубен, за которым скрывалась одна цель: заморозить конфликт и вбить в головы мира мысль, что Азербайджан должен забыть о Карабахе.

Тридцать лет сотни тысяч людей гнили в лагерях беженцев, дети рождались и умирали под брезентом, а эти каннибалы от политики изображали "поиск баланса". Баланс между чем? Между законом и преступлением? Между территориальной целостностью и вооруженным рэкетом? Между государством и бандой?

Дипломаты, эти вечные трусы в дорогих костюмах, боялись лишь одного - что Азербайджан, плюнув на их пустую болтовню, возьмет и восстановит справедливость оружием. И когда это произошло в 2020 году, они окаменели. Застыли, как пластиковые манекены в витрине, у которых единственная функция - имитировать жизнь, но никогда ею не быть.

Вашингтонские договоренности поставили жирную, смачно размазанную точку на этой клоунаде. Баку заявил ясно и четко: либо Армения официально признает Карабах частью Азербайджана и обе стороны уведомляют ОБСЕ о роспуске Минской группы, либо отказ армян от этого предложения означает продолжение их территориальных претензий к нам. Тут нечего толковать и юлить: если конфликт решен, если исход признан, то сохранять структуру - это маразм, политическая шизофрения. Это все равно что держать морг открытым "на всякий случай", вдруг кто-то решит оживить покойника.

Поэтому Азербайджан сразу вытащил на стол карту ликвидации группы. Это было как хирургическое вмешательство: невыносимый гнойный нарыв дипломатического вранья вырезали скальпелем фактов. И даже Ереван, этот игрок в вечную жертву, вынужден был признать: ну да, нужно писать письмо в ОБСЕ. И письмо было написано. Причем не где-то в темных коридорах, а в присутствии президента США Дональда Трампа. С этого момента Минская группа окончательно отправилась за русским кораблем.

Не только фактически, но и юридически.

И вот теперь, словно из склепа, завыла армянская диаспора в Канаде. Эта политическая фантомная боль армянского реваншизма закатывает истерики про "легитимацию геноцида" и "уничтожение форума по арцаху". Но форум этот давно был кладбищем. Они всего лишь хотят воскресить покойника, надеть на него костюм и посадить за стол переговоров, как зомби, раздающего пустые обещания.

Армянский национальный комитет Канады лепечет про "геноцидную агрессию Азербайджана". Но это не дипломатия, а некрофилия. Они мечтают оживить Минскую группу, как Франкенштейна, чтобы снова мучить Азербайджан разговорами о "статусе арцаха", "праве на самоопределение", "возвращении беженцев". Но международное право не признает никаких "народов арцаха". Как не признает и права на сепаратизм.

Канада выбрана не случайно. Там сильна армянская диаспора, там легко купить голос депутата, которому важнее избиратели-эмигранты, чем международное право. Канадские власти в этой истории - всего лишь статисты. Их роль - держать микрофон, пока текст диктуется из офисов диаспоры. Оттава - это не игрок. Это громкоговоритель.

Для Баку это, в сущности, даже выгодно. Армянская диаспора и сама Армения играют в разные игры. Ереван официально признал границы, фактически отказался от претензий. А канадские истерички продолжают топтаться в прошлом, визжа о "правах арцаха" и "геноциде". Эта картина отлично показывает, что диаспора - это не правозащитники, а агенты дестабилизации, которые держат за волосы мертвеца и требуют, чтобы он снова танцевал.

Все их сказки о "праве на возвращение" и "защите наследия" - лишь дешевый трюк, чтобы удержать тему Карабаха в западной повестке. Но Карабахский вопрос закрыт. Минская группа мертва. И любая попытка ее реанимировать - это мерзкая попытка вернуть Азербайджан в прошлое, где мы были заложниками тридцатилетнего вранья. Но в прошлое путь закрыт. Оно сгнило и рассыпалось, как кости в старом склепе.

Ее смерть - не трагедия, а санитарная операция. Закрыли гнойник, выбросили на свалку. И если кому-то больно - значит, он слишком долго лакомился тухлой падалью этого трупа.

Армянский национальный комитет Канады, называя роспуск Минской группы "ударом по мирному урегулированию", вызывает лишь саркастическую усмешку. Мирное урегулирование через этот труп - все равно что лечить рак святой водой. Минская группа не была хирургом, она была патологоанатомом, который старательно поддерживал запах гнили. Карабах в их интерпретации был не раной, которую нужно зашить, а бесконечной кормушкой для международных дармоедов, живших на процентах от чужой боли.

Когда армянские активисты в Канаде стенают о "единственном международно признанном форуме", они опускают простой факт: этот форум не вернул ни одного азербайджанского ребенка в свой дом, не открыл ни одной школы в Агдаме, не остановил ни одну резню. Наоборот, именно их бесконечное бормотание стало мантрой, оправдывающей новые убийства и новое безнаказанное присутствие армянских вооруженных банд на азербайджанской земле.

Их "права народа арцаха" - это мираж, фантом, картонная декорация, возведенная армянской пропагандой. В международном праве такого народа нет и не было. Нет ни одной конвенции, ни одного договора, который бы признавал этот выдуманный этнопроект. Это бутафория, за которой прячется простая реальность: агрессия, оккупация и этническая чистка, устроенная против азербайджанцев в конце 80-х и начале 90-х. Их "право на возвращение" звучит особенно мерзко, если вспомнить, что сотни тысяч азербайджанцев десятилетиями жили в палатках, изгнанные из Ханкенди, Шуши, Ходжалы, Физули и Лачина. Минская группа молчала. Канадские армянские активисты молчали. Молчали, потому что правда их не интересует.

Их интересует лишь один миф - миф об "арцахе". Этот миф - как наркотик, которым держат диаспору в состоянии вечной мобилизации. И пока на Западе верят в эту фантомную "нацию", армянские лоббисты могут продолжать доить правительства, устраивать истерики в парламентах и продавать свою вечную боль в обмен на политическое влияние. Минская группа была их разменной монетой. И потому похороны этой структуры - это не конец мирного процесса, а, напротив, шанс на честное, трезвое и наконец-то реальное решение конфликта.

Хотите знать правду? Минская группа - это история международного сутенерства, где в костюмах "посредников" скрывались циничные агенты двойных стандартов. Ее конец - это избавление. Это выдох Азербайджана после тридцати лет удушья. И все, кто сегодня плачет по этому "форуму", плачут не по справедливости, а по возможности дальше паразитировать на чужой трагедии.

Что касается "защиты армянского культурного наследия", то это даже не демагогия, а какая-то дешевка для глупцов. Никто и никогда не угрожал армянским церквям на территории Азербайджана. Наоборот, именно Азербайджан реставрирует и сохраняет их, тогда как сами "хранители христианских святынь" превратили мусульманские мечети в Карабахе в свинарники и конюшни. Это был не просто акт вандализма - это была демонстративная попытка плюнуть в лицо исламской цивилизации. Но ANCC_CNAC молчит, потому что правда для них - смертельный яд.

И, да: Канада в Южном Кавказе - ноль, пшик, воздух. Все эти заявления - не про регион, а про внутреннюю возню: диаспора пытается показать, что у нее есть "мускулы". На деле же - одни жировые складки реваншизма.

Армянский национальный комитет Канады, называя ликвидацию Минской группы "ударом по мирному урегулированию", демонстрирует уровень лицемерия, который должен преподаваться в университетах как образцовый пример политической проституции. Мирного урегулирования, армяне из ANCC_CNAC, через этот институт быть не могло - потому что Минская группа тридцать лет не лечила болезнь, а раздувала гнойник. Она превратила Карабах в незаживающую язву, на которой паразитировали дипломаты, политики и "борцы за права".

Когда сегодня канадские армянские активисты с лицами трагических клоунов стеная говорят о "единственном международно признанном форуме", они забывают добавить: этот форум не вернул ни одного беженца, не освободил ни одного заложника, не предотвратил ни одной войны. Зато именно его пустословие дало Армении возможность десятилетиями держать на азербайджанской земле вооруженные банды, которые занимались грабежом, мародерством и этнической чисткой.

Юридическая смерть Минской группы - событие хорошего масштаба. Это сигнал: паразиты на замороженных конфликтах не бессмертны. Их можно и нужно хоронить. Для Азербайджана это не просто дипломатическая победа - это окончательное закрепление военной и политической правды. Карабах возвращен, и мир признал: игра в посредничество закончена. Больше никаких фантомов, никаких бессмысленных протоколов, никакого болота.

Международное право получило прививку реальности. Минская группа родилась в логике холодной войны, когда судьбы целых народов превращались в грязные пешки на шахматной доске великих держав. Но XXI век не терпит этих музейных экспонатов. Если конфликт решен, если стороны признали территориальную целостность, то ни один фантом "группы посредников" не имеет права на существование. И похороны Минской группы - это не траур, а очищение. Это акт санитарии международных отношений. И если кому-то это кажется трагедией - пусть идут рыдать на собственных кладбищах мифов и фальшивок.

Армянская диаспора в Канаде и прочих уютных эмигрантских гнездах сейчас воет, как лишенные кормушки шавки. Им отрубили доступ к самой сладкой халяве - мифу "арцаха". Десятилетиями они торговали этой сказкой, как заезженные шулера торгуют фальшивыми иконами. Теперь лавочку прикрыли. Минская группа ушла вместе с их "бизнесом на слезах", похоронена в архивных подвалах ОБСЕ, где ее протоколы будут гнить рядом с микрофильмами холодной войны.

Азербайджан сделал то, чего боялись даже вообразить эти лощеные дипломаты: он заставил международное право вернуться к собственным принципам. Территориальная целостность оказалась прочнее бумажных химерам, которыми армянские лоббисты десятилетиями морочили головы наивным европейским парламентариям. Это - не просто победа на поле боя. Это судебный приговор всей системе международного лицемерия, урок будущим поколениям: любая организация, которая превращается в инкубатор несправедливости, в итоге становится трупом.

Сегодня Минской группы больше нет. Ее пустые совещания, ее сальные мошенники-посредники, ее бесконечная болтовня - все это выброшено на свалку истории. На их месте - Азербайджан, который вернул справедливость, и Армения, вынужденная признать границы. Карабах - дома. Все остальное - лишь истерика диаспоры, у которой сорвали фальшивую маску добродетели и показали гниющее нутро.

А когда в Оттаве кричат о "геноциде", это уже не политика - это агония. Агония распадающегося мифологического бизнеса, с которого сняли пенку и оставили только тухлое молоко.

Мир слышит этот визг и понимает: это не правда, это эхо рухнувшей аферы.

Правда же всегда громче, и именно она теперь звучит с Кавказа.