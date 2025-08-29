Показания обвиняемого подтвердили переброску Арменией оружия, боеприпасов и живую силу в Карабах

29 августа продолжилось заседание открытого судебного процесса по рассмотрению уголовных дел в отношении граждан Республики Армения Араика Арутюняна, Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна, Давида Ишханяна, Давида Бабаяна, Левона Мнацаканяна и других лиц, обвиняемых в совершении преступлений против мира и человечности, военных преступлений, включая подготовку и ведение агрессивной войны, геноцид, нарушение законов и обычаев войны, а также в терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате власти, ее насильственном удержании и многочисленных других преступлениях Армении против Азербайджана.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, на прошедшем в Бакинском военном суде заседании суда под председательством судьи Зейнала Агаева в составе судей Джамала Рамазанова и Анара Рзаева (резервный судья - Гюнель Самедова) каждый из обвиняемых был обеспечен переводчиком на язык, которым владеет, а также адвокатами для защиты.

В судебном заседании принимали участие обвиняемые лица, их защитники, часть потерпевших, их правопреемники и представители, прокуроры, поддерживающие государственное обвинение.

На судебном заседании были заслушаны показания обвиняемого Бако Саакяна, данные им предварительному следствию по уголовному делу и другие документы, имеющие отношение к уголовному делу.

Обвиняемый Б. Саакян в своих показаниях в ходе предварительного следствия заявил, что в 1993-1995 годах работал "начальником штаба материально-технического снабжения" в "армии обороны" самопровозглашенного режима. Он участвовал в обеспечении непосредственного снабжения вооруженных сил в боевых действиях, которые велись до мая 1994 года.

По его словам, ракетный комплекс "С-300", находившийся в городе Шуша в 2015-2020 годах, был поставлен Министерством обороны Армении.

В показаниях Б. Саакяна отмечается, что, в целом, снабжение оружием, боеприпасами, военной техникой и личным составом в периоды до и после 44-дневной войны 2020 года осуществлялось военно-политическим руководством Армении за счет государственного бюджета этой страны.

В своих показаниях он сообщил, что Министерство обороны Армении снабжало "министерство обороны" пресловутого режима оружием, боеприпасами и другим военным обеспечением.

В судебном заседании адвокат обвиняемого Гарика Мартиросяна, сославшись на прохождение лечения по состоянию здоровья, ходатайствовал о прекращении своего участия в процессе.

Судья поинтересовался, имеются ли возражения у обвиняемого. Г. Мартиросян возражений не высказал.

Решением суда участие защитника обвиняемого Г. Мартиросяна в процессе было прекращено.

Отмечалось, что для назначения Г. Мартиросяну нового защитника за счет государства копия решения суда будет направлена в Коллегию адвокатов Азербайджанской Республики.

Кроме того, судья З. Агаев отметил, что один из представителей потерпевших - адвокат Назрин Мамедли по семейным обстоятельствам не сможет участвовать в судебных заседаниях и в этой связи обратилась к суду с ходатайством о прекращении участия по данному уголовному делу.

Поскольку возражений не последовало, участие адвоката в судебном процессе было прекращено. Копия решения о назначении нового представителя будет направлена в Коллегию адвокатов.

Судебное заседание продолжилось оглашением показаний обвиняемого Давида Бабаяна, данных им на предварительном следствии, а также других относящихся к нему процессуальных документов.

Из показаний обвиняемого Давида Бабаяна предварительному следствию стало известно, что в 2020 году он был назначен "советником президента" самопровозглашенного образования, в 2021 году - "министром иностранных дел", а в 2023 году - "советником президента - специальным представителем президента так называемого режима по особым поручениям".

В своем показании он заявил, что оружие и боеприпасы пресловутому режиму поставлялись только из Армении через Министерство обороны этой страны. В целом, оружие, боеприпасы и другое обеспечение доставлялись по дорогам Горус-Лачин-Ханкенди, Басаркечяр-Кяльбаджар-Агдере-Ханкенди. Источником финансирования режима также была только Армения. Энергия, получаемая с гидроэлектростанций на оккупированных в то время территориях Азербайджана, а также зерно и спиртные напитки продавались в Армению. Кроме того, алкогольные напитки экспортировались во многие зарубежные страны через Армению.

Посещая различные страны вместе с Бако Саакяном в 2007-2019 годах, он участвовал во встречах в качестве представителя и переводчика "президентской администрации" так называемого режима. Основной целью встреч было добиться того, чтобы армяне, проживающие за рубежом, оказывали финансовую помощь армянам, проживающим на оккупированных в то время территориях Азербайджана.

В своем показании он сказал, что минирование территорий началось в 1994 году и осуществлялось "министерством обороны". Однако он не знает, кто конкретно дал указание и руководил этим. Он отметил, что "армия" так называемого режима осуществляла деятельность в полной интеграции с вооруженными силами Армении.

В своем показании он признал факт вывоза во время оккупации всего недвижимого имущества, в том числе построек во всех районах и городах, в частности, в Агдаме и Физули.

Согласно материалам уголовного дела, оглашенным в суде, Д. Бабаян во время 44-дневной войны 2020 года, в последующие периоды, будучи "представителем лидера" так называемого режима, 4 января 2021 года выступил в информационных интернет-ресурсах против Азербайджанской Республики и ее граждан, открыто заявив: "Мы никогда не будем частью Азербайджана. Мы не можем жить вместе в одном государстве. Это невозможно. Мы обречены жить бок о бок, как соседи, другого выхода нет. Но я не вижу никакой возможности жить с азербайджанцами в рамках единого государства, в составе Азербайджанского государства, потому что в такой ситуации Арцаха попросту не будет".

Судебный процесс продолжится 1 сентября.

Отметим, что по фактам многочисленных преступлений, совершенных в результате агрессивной войны, развязанной армянским государством и преступным сообществом, созданным под руководством, при непосредственном и косвенном участии Кочаряна Роберта Седраки, Саргсяна Сержа Азати, Манукяна Вазгена Микаэли, Саркисяна Вазгена Завени, Бабаяна Самвела Андраники, Баласаняна Виталия Микаэли, Балаяна Зория Хайки, Оганяна Сейрана Мушеги, Карамяна Аршавира Суреновича, Мелконяна Монте Чарльза и других с целью осуществления вопреки нормам внутреннего и международного права военной агрессии против Азербайджана под непосредственным руководством и при участии, на основе устных и письменных поручений, указаний и инструкций, при материально-технической поддержке и поддержке личным составом, под управлением в централизованном порядке, а также под строгим контролем высокопоставленных лиц Армении, ее вооруженных сил и незаконных вооруженных формирований, обвиняются 15 лиц армянского происхождения.

Данные лица, то есть Арутюнян Араик Владимири, Гукасян Аркадий Аршавири, Саакян Бако Сааки, Ишханян Давид Рубени, Манукян Давид Азатини, Бабаян Давид Клими, Мнацаканян Левон Генрикович, Бегларян Василий Ивани, Казарян Эрик Роберти, Аллахвердян Давид Нельсони, Степанян Гурген Гомери, Балаян Левон Ромики, Бабаян Мадат Аракелович, Мартиросян Гарик Григори, Пашаян Меликсет Владимири обвиняются по статьям 100 (планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны), 102 (нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой), 103 (геноцид), 105 (уничтожение населения), 106 (рабство), 107 (депортация или принудительное переселение населения), 109 (преследование), 110 (насильственное исчезновение людей), 112 (лишение свободы в нарушение норм международного права), 113 (применение пыток), 114 (наемничество), 115 (нарушение законов и обычаев войны), 116 (нарушение норм международного гуманитарного права во время вооруженных конфликтов), 118 (военный грабеж), 120 (умышленное убийство), 192 (незаконное предпринимательство), 214 (терроризм), 214-1 (финансирование терроризма), 218 (организация преступного сообщества (преступной организации), 228 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств), 270-1 (деяния, создающие угрозу авиационной безопасности), 277 (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля), 278 (насильственный захват власти или насильственное удержание власти, насильственное изменение конституционного строя государства), 279 (создание не предусмотренных законодательством вооруженных формирований или групп) и другим статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.