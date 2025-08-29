Нейросетевой видеоредактор Google стал бесплатным

Компания Google сделала бесплатным ИИ-видеоредактор Vids, ранее доступный исключительно подписчикам Google Workspace. Об этом сообщает The Verge, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Google Vids - это облачный видеоредактор, ориентированный на создание презентационных и обучающих видеоматериалов. Инструмент выделяется интеграцией ИИ-сценариев: от генерации раскадровки до подбора изображений, сцен и музыкального сопровождения.

По словам директора по продукту Вишну Шиваджи, бесплатная версия предоставляет лишь ограниченное число ИИ-инструментов, однако официальный блог Google уточняет, что речь идет скорее о классическом редакторе без функций генеративного ИИ. Пользователям доступны шаблоны для видеопрезентаций, библиотека стоковых медиафайлов, базовые инструменты монтажа и раскадровки.

Таким образом, бесплатная версия фокусируется на ручном редактировании и базовом визуальном оформлении без использования ИИ.

Вместе с тем Google улучшила возможности платной версии Vids, добавив автоматическое преобразование изображений в видео с помощью модели Veo 3, генерацию ИИ-аватаров, автоматическую обрезку транскрипций и более точное определение ключевых фрагментов.