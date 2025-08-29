Как террористы расправились с несговорчивой начальницей Ходжалинского аэропорта

Автор: Лейла Таривердиева

Те, кто пытаются стереть память о причинах карабахского конфликта и тридцати годах оккупации, пользуются тем, что прошло много времени, истлели газетные страницы, ушли из жизни свидетели тех событий. В конце 80-х - начале 90-х еще не было цифровых носителей и соцсетей, которые могли бы запечатлеть пошагово все преступления армянских националистов. Мало правды писали о конфликте в тот период и СМИ. Но она все же иногда просачивалась в центральную советскую прессу.

Историк и политолог Ризван Гусейнов в своем Телеграм-канале разместил скриншот заметки, опубликованный в газете "Известия" 16 июля 1990 года. Заметка называется "Ночная расправа".

В посте историка отмечено, что этот малоизвестный эпизод раскрывает, как карабахская хунта в начале 1990-х годов добивались своего методом террора против самих же армян. Террористическая верхушка, управляемая из Еревана, просто убила начальницу аэропорта в Ходжалы, которая не позволяла перевозить сюда оружие и террористов. Этот террористический акт произошел в 1990, еще при СССР, когда работали КГБ СССР, МВД, прокуратура.

"Известия" № 198 (23101) 16 июля 1990

Вот такими методами готовилась агрессия Армении против Азербайджана и ковалась преступная "победа".

Напомним, что аэропорт был построен в 1974 году на деньги из бюджета советского Азербайджана. С началом конфликта сепаратисты и Ереван активно использовали эту воздушную гавань для переброски в Азербайджан армянских террористов и вооружения. Начальница аэропорта Ишханова, видимо, была порядочным и честным человеком и не стала закрывать глаза на творимое безобразие. За что и была убита сепаратистами. Ишханова недооценила масштабы того зла, которое несло в себе "карабахское движение", и верила в закон и порядок. Но в Карабахе к тому времени уже не было никаких законов кроме установленных дашнаками.

После оккупации Ходжалы, в 1992 году аэропорт перешел в руки сепаратистов. Не в силах решить проблему иначе, тогдашнее руководство страны дало приказ взорвать аэропорт и оборудование, но приказ не был выполнен.

В 2008 году оккупационный режим начал строить новый главный корпус, а в 2012 объявил, что аэропорт получил официальный международный сертификат и сдан в эксплуатацию. Это, конечно же, было блефом. Никакого сертификата объект не получал, а из Баку с целью предупредить незаконные полеты пригрозили, что все воздушные суда будут сбиваться. В период армянской оккупации воздушное пространство над оккупированными территориями было официально объявлено Азербайджаном запретной зоной для полетов, и такой приказ из Баку был бы совершенно правомерен.

Так что воспользоваться аэропортом армяне так и не сумели. Международный сертификат воздушная гавань получила только после освободительной 44-дневной войны.

К сожалению, история не сохранила подробностей о Евгении Ишхановой, смелой женщине, погибшей от рук своих соплеменников.