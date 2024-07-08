"Орел", который так и не взлетел

Автор: Лейла Таривердиева

Президент Ильхам Алиев посетил Ходжалинский аэропорт. Как хозяин деловито прошелся по территории, ознакомился с проектом реконструкции этой воздушной гавани, дал необходимые указания и рекомендации.

Армянские паблики в печали по "шедевру" архитектора Барсегяна, понимая, что здание, как и все прочее, выстроенное армянами в годы оккупации, будет ликвидировано. Все, относящиеся к периоду правления сепаратистского режима, будет коренным образом переделываться. Само собой разумеется, серьезные изменения ожидают и Ходжалинский аэропорт. На сегодня он имеет одну взлетно-посадочную полосу (ВВП) длиной 2170 метров и шириной 45 метров, две рулежные дорожки, один перрон, один терминал и три стоянки для воздушных судов. После реконструкции длина ВВП будет увеличена до 3000 метров, а ширина до 60-ти. Долггожданные изменения ожидают и внешний облик гавани. Новый главный корпус аэропорта Ходжалы будет в корне отличаться от грубого, тяжелого, претенциозного "шедевра" армянского архитектора. Это будет воздушная легкая конструкция, по очертаниям напоминающая самолет. Прекрасная идея, между прочим.

Аэропорт вблизи Ханкенди был построен в 1974 году, на деньги советского Азербайджана. В 1992 году, после оккупации Ходжалинского района Арменией, аэропорт перешел в руки армянских бандформирований. Как и многое другое в тот период, указание из Баку разрушить взлетную полосу и оборудование аэродрома не было выполнено, и армяне, хоть и созгли здание, получили возможность использовать аэродром в военных целях.

История Ходжалинского аэропорта тесно связана с именем Национального героя Азербайджана Алифа Гаджиева. В советский период он работал в правоохранительных органах. Попытавшись разоблачить организацию "Крунк", оказался в суде и был приговорен к 10 годам лишения свободы. После восстановления Азербайджаном независимости, приговор был отменен. Алиф вернулся на родину, в Карабах, и снова стал служить в милиции. В декабре 1991 года в неравном бою он отбил у армянских оккупантов Ходжалинский авиаузел, за что получил звание майора. За голову храброго офицера милиции армяне назначили немалую награду. В ночь с 25 на 26 февраля 1992 года отряд Алифа Гаджиева несколько часов вел бой за аэропорт с многократно превосходящими силами противника. Отстоять аэропорт в сложившихся условиях не удалось, но они успели взорвать диспетчерскую вышку и уничтожить документацию. Аэропорт был захвачен и сожжен армянами. Алиф Гаджиев погиб, попав в засаду вблизи армянского села Нахичеваник, когда помогал бегущим от резни ходжалинцам...

В 2008 году оккупационный режим начал строить новый главный корпус. Хотя речь шла о реконструкции ходжалинского аэропорта, армянская сторона упорно говорила о некоем новом "Степанакертском" аэропорте. Видимо, чтобы не произносить лишний раз о геноциде, с которым у мировой общественности ассоциировалось название Ходжалы. Здание было выполнено в любимом нашими соседями стиле - в виде расправившего крылья орла. Армяне очень любят орлиные перья, клювы и когти, они у них повсюду. Однако этому "орлу", обошедшемуся оккупантам в 5 миллионов долларов, так и не суждено было взлететь.

После завершения проекта в 2012 году, армянская сторона объявила, что Ходжалинский аэропорт получил официальный международный сертификат и сдан в эксплуатацию. Но это была ложь. Аэропорт Ходжалы располагается на международно признанной территории Азербайджана, и только азербайджанская сторона могла обратиться в ICAO по поводу сертификации воздушной гавани. А она этого, само собой, не делала. Она, наоборот, открыто оповестила ОБСЕ и ICAO, что будет пресекать попытки Армении использовать аэропорт.

Армяне в Армении и на оккупированных территориях схватились за чемоданы, так как в Управлении гражданской авиации РА обещали, что полеты начнут осуществляться в ближайшие дни. Но самолеты из Ходжалы так и не взлетели. Предупреждение было не шуточным, и как не храбрились в Ереване, начать полеты армяне так и не посмели. Аэропорт до конца оккупации оставался только незаконным военным вертодромом оккупационных сил. Сержу Саргсяну до сих пор напоминают о его обещании стать первым пассажиром рейса Ереван-Ханкенди и доказать, что Азербайджан "блефует", "не решится", "не посмеет" и так далее. Несмотря на внешнюю браваду, Саргсян прекрасно знал, что Баку не шутит, говоря, что не допустит нарушения своего воздушного пространства. Принимая во внимание, что Ходжалинский аэропорт расположен в оккупированном Арменией регионе Азербайджана, и на этих территориях невозможно гарантировать полную безопасность полетов, согласно Закону "Об авиации" эта территория была объявлена Государственной администрацией гражданской авиации Азербайджана запретной зоной для полетов гражданской авиации. Попытки Армении задействовать аэропорт на оккупированных территориях Азербайджана явились прямым нарушением Конвенции о международной гражданской авиации от 7 декабря 1944 года.

И МИД, и Минобороны Азербайджана без истерики, спокойно и от того особенно пугающе предупредили, что все международные компании, работающие в Ходжалинском аэропорту, должны незамедлительно приостановить свою деятельность на оккупированных азербайджанских территориях. В противном случае, азербайджанская сторона предпримет адекватные шаги в отношении этих компаний. В частности, речь шла о франко-германская компания Tales, обеспечивавшей оборудованием армянскую пустышку. После выражения азербайджанской стороной протеста, представители компании принесли извинения и сказали, что были введены в заблуждение.

Международная организация гражданской авиации (ICAO), а также Европейская конференция гражданской авиации (ECAC) также поддержали позицию азербайджанской стороны в этом вопросе. Генсек ICAO заявил, что поддерживает все резолюции, принятые Совбезом ООН по карабахскому конфликту. Он также подчеркнул, что попытки в одностороннем порядке сдать в эксплуатацию аэропорт Ходжалы без разрешения азербайджанской стороны и провести сертификацию могут нанести большой урон процессу урегулирования конфликта и оцениваются как нарушение Чикагской конвенции о гражданской авиации и международных правовых норм.

Таким образом, "орел" простоял без дела до Второй карабахской войны. После ввода в регион российского миротворческого контингента, армянская сторона попыталась предпринять хитрый маневр и задействовать аэропорт под прикрытием нужд РМК. Сепаратистский режим очень удивил командование миротворцев "разрешением" использовать аэропорт для обеспечения РМК. Армянские СМИ с полной уверенностью утверждали, что аэропорт начнет функционировать уже с декабря 2020 года и будет принимать военно-транспортные самолеты Ан-12 и Ан-26. Армяне, как всегда, забыли спросить разрешения у законных хозяев. Даже если было бы разрешение Баку (а его не было и быть не могло), решить вопрос обеспечения РМК могли бы только тяжелые грузовые лайнеры ВКС России, а взлетно-посадочная полоса ходжалинского аэропорта для них не подходила. Строить новую ВПЛ и тратить деньги российского бюджета не имело смысла, так как Азербайджан все равно не позволил бы задействовать аээродром, к тому же, срок пребывания миротворцев был ограничен.

На задействование аэропорта армяне надеялись, исходя из пункта о разблокировании коммуникаций Трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года. Армения рассчитывала открыть прямые полеты в Карабах для обеспечения и поддержки сепаратистов, но ничего не вышло.

В 2020 ICAO присвоила Ходжалинскому аэропорту индекс UBES и подтвердила его принадлежность Азербайджану.

Теперь эта маленькая воздушная гавань в сердце Карабаха начинает новую страницу в своей недолгой истории.