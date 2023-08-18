Почему армяне так любят неработающие аэропорты?

В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о страсти армян открывать нерабочие аэропорты.

Представляем вашему вниманию текст публикации:

"О каждом народе приняты некоторые стереотипы, иногда обидные, иногда забавные. Мы считаем немцев холодными, британцев - чопорными, итальянцев - экспрессивными, и иногда это действительно так.

Но вот что касается армян, то у них сформировался, похоже, еще один - неуемная страсть к открытию нерабочих аэропортов. Все ведь помнят аэропорт в Ходжалы, который за последние десятилетия армяне пытались запустить несколько раз? Они даже пытались представить его "международным", объявляли - тогда это был Серж Саргсян - о скором приеме авиарейсов и так далее, даже здание отремонтировали. На практике "международный аэропорт" служил площадкой для посадки редких вертолетов из Армении и переброски военных, не больше. Сегодня аэропорт в Ходжалы - штаб российских миротворцев и снова - лишь площадка для посадки их же вертолетов, перевозящих снабжение.

Неудача с тем аэропортом армян не отрезвила. Вроде и власть сменилась, и войну проиграли - а навязчивая идея открыть неработающий аэропорт никак не выходит у армян из головы. Вот и Никол Воваевич Пашинян решил, что пора бы догнать и перегнать предыдущие власти страны. "В конце-то концов, чем я хуже Сержа?" - подумал Воваевич. Сказано - сделано: благо, нашелся заброшенный аэропорт в городе Гафан.

И армянские власти принялись за дело. Аэропорт восстановили, деньги угрохали, Пашинян даже недавно прилетел туда из Еревана на открытие, где громко заявил, что буквально на следующей неделе аэропорт Гафана начнет принимать регулярные рейсы. Звучит прекрасно, правда? И даже кажется, что на этот-то раз власти Армении открывают аэропорт, который будет работать!

Ха-ха, но нет. Дело в том, что аэропорт города Гафан находится у самой границы с Азербайджаном - и это не преувеличение. С пограничных постов азербайджанские военные могут буквально невооруженным глазом видеть все, что происходит на взлетно-посадочной полосе, а в бинокль - даже степень прожарки чебуреков в аэропортовской столовой.

Но и это не главная проблема. Гораздо серьезнее то, что при посадке или взлете в Гафане самолеты будут неизбежно нарушать воздушное пространство Азербайджана. А где гарантии, что это будут только гражданские рейсы? И самое важное, где гарантии, что гражданскими бортами не будут перебрасываться военные грузы, боеприпасы и так далее?

Аэропорт у самой границы - не новость, таких случаев в мире довольно много. Обычно ситуация решается межгосударственными соглашениями, или, в случае, например, с аэропортами в Европе - законодательством ЕС как единого пространства. У Армении с Азербайджаном не то что межгосударственных соглашений нет - до сих пор нет даже мирного договора и дипломатических отношений.

А теперь возникает закономерный вопрос: как должны относиться в Баку к бортам вражеского государства, регулярно нарушающим воздушное пространство страны? Ответ очевиден. Больше того, в Баку прекрасно осознают, что такой подход вполне легитимен. Именно поэтому аэропорты на освобожденных территориях строились таким образом и в таких местах, чтобы никакие рейсы в Армению по пути не залетали. А это означает, что позиция Азербайджана по рейсам в Гафан вполне очевидна, а реакция будет ожидаемо жесткой.

Если вкратце - залетать в Гафан через пространство Азербайджана Баку не позволит. И это простая данность, которую Еревану неплохо было бы вовремя осознать. А пока что Пашинян может говорить что угодно, но его аэропорт в Гафане - такой же нерабочий, как и Ходжалинский.

Если Пашинян хотел догнать в этом Саргсяна - у него получилось. В игре "Построй аэропорт, который не будет работать" счет пока 1:1".