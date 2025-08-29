https://news.day.az/hitech/1777070.html На Солнце произошла мощная вспышка На Солнце утром в пятницу, 29 августа, зарегистрировали вспышку предпоследнего класса мощности - М1.0. Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН. Событие длилось 9 минут.
На Солнце произошла мощная вспышка
На Солнце утром в пятницу, 29 августа, зарегистрировали вспышку предпоследнего класса мощности - М1.0.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
Событие длилось 9 минут. Между тем в Telegram-канале лаборатории уточнили, что, несмотря на высокий риск воздействия случившегося на Землю, геомагнитная обстановка на планете будет спокойной.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре