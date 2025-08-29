На Солнце произошла мощная вспышка

На Солнце утром в пятницу, 29 августа, зарегистрировали вспышку предпоследнего класса мощности - М1.0.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

Событие длилось 9 минут. Между тем в Telegram-канале лаборатории уточнили, что, несмотря на высокий риск воздействия случившегося на Землю, геомагнитная обстановка на планете будет спокойной.