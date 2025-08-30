Автомобиль въехал в толпу людей во Франции

В городе Эвре, расположенном на севере Франции, автомобиль врезался в толпу людей у бара, сообщает газета Le Figaro. Отмечается, что наезд мог быть совершен умышленно, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"В винном баре в центре города, около 4 часов утра произошла ссора между несколькими людьми. Охранники решили вывести их из заведения. Тогда один из посетителей пошел за автомобилем и намеренно, на большой скорости задним ходом врезался в толпу людей возле заведения", - сообщает издание со ссылкой на прокуратуру города.

Один мужчина после наезда не выжил, пятеро пострадавших были госпитализированы, двое из них находятся в критическом состоянии. Трое причастных к инциденту, среди которых одна женщина, арестованы.