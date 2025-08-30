Исторический саммит ШОС: что он сулит Азербайджану?

Автор: Акпер Гасанов

По приглашению председателя КНР Си Цзиньпина, с 30 августа по 3 сентября Президент Азербайджана Ильхам Алиев совершает визит в Китай для участия в Саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Тяньцзине и юбилейном торжестве по случаю 80-летия победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и в Мировой антифашистской войне.

Данный визит является поистине историческим. Ведь, будет иметь место самый масштабный Саммит с момента создания ШОС, на который прибудут лидеры более 20 стран и руководители 10 международных организаций. Причем, премьер-министр Индии Нарендра Моди и премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф впервые после недавней военной эскалации будут вместе присутствовать именно на предстоящем а саммите ШОС в Китае.

В целом, хочу напомнить, что ШОС была основана в июне 2001 года в Шанхае как продолжение "Шанхайской пятерки", куда входили Китай, Россия, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан. Первоначальная цель - обеспечение стабильности на границах, борьба с терроризмом, экстремизмом и сепаратизмом. Со временем организация эволюционировала в более широкий формат, объединяющий сегодня крупнейшие евразийские государства.

Ныне в состав входят Китай, Россия, Индия, Пакистан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан и Иран, а также ряд стран-наблюдателей и партнеров. Фактически ШОС стала площадкой, где пересекаются интересы Пекина, Москвы и Дели, а также инструментом для региональных игроков укреплять политический и экономический суверенитет, не полагаясь исключительно на западные структуры.

Естественно, такая площадка всегда представляла интерес для нашей страны. И потому Азербайджан еще в начале 2000-х годов участвовал в диалоге с ШОС в статусе партнера. Для Баку эта организация являла собой альтернативу западным блокам, а также была и являеся площадкой для укрепления сотрудничества с Китаем и странами Центральной Азии.

Важный аспект - транспортные коридоры и энергетика, где Азербайджан стремится закрепить себя в качестве ключевого транзитного и экспортного звена. И это у нашей страны прекрасно получается. Напомню, что Азербайджан получил статус партнера по диалогу ШОС в 2016 году и является важным членом семьи ШОС. В Пекине не раз подчеркивали, что Китай и Азербайджан поддерживают тесное сотрудничество в рамках ШОС.

Поэтому вполне логично, что Азербайджан направил высокопоставленных представителей для участия в Форуме политических партий ШОС, Совещании министров энергетики ШОС, Форуме народной дипломатии и городов-побратимов ШОС, Форуме стран ШОС по "зеленому" развитию и других мероприятиях, организованных Китаем.

В этой связи напомню, что в июле 2024 года Азербайджан официально подал заявку на переход от партнера по диалогу к статусу наблюдателя в ШОС. Этот шаг следует логике процедуры: сначала - наблюдатель, затем - возможно, и полноправное членство в организации. Тем более, что в документе о стратегическом партнерстве с Китаем (23 апреля 2025 года) указано, что Китай поддерживает повышение статуса Азербайджана в ШОС.

Так что, судя по всему, полноправное членство нашей страны в ШОС было бы логичным и очень правильным шагом. Такое развитие событий даст Азербайджану укрепление позиций в евразийской геополитике без привязки к Москве и Брюсселю.Также это откроет выход на новые рынки сбыта углеводородов через механизмы сотрудничества с Китаем, Индией и Ираном.

Плюс, это даст нашей стране расширить участие в инфраструктурных проектах ШОС. Ну и про возможность политически закрепить мирный процесс с Арменией на нейтральной платформе тоже забывать не стоит. Неспроста же и в Ереване также заговорили о важности вступления Армении в ШОС. Так что, нынешний саммит организации может стать историческим во многих смыслах этого слова.