https://news.day.az/sport/1777080.html "Кяпаз" вернул испанского защитника "Кяпаз" объявил о возвращении защитника Диего Вердаски. Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, 28-летний футболист снова будет выступать за гянджинский клуб. С игроком подписано соглашение сроком на один год. В прошлом сезоне Вердаска также защищал цвета "Кяпаза" и провел в его составе 30 матчей.
