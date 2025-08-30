"Кяпаз" вернул испанского защитника

"Кяпаз" объявил о возвращении защитника Диего Вердаски.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, 28-летний футболист снова будет выступать за гянджинский клуб.

С игроком подписано соглашение сроком на один год. В прошлом сезоне Вердаска также защищал цвета "Кяпаза" и провел в его составе 30 матчей.