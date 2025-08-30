https://news.day.az/world/1777231.html Мерц упрекнул немцев в жизни не по средствам Канцлер ФРГ Фридрих Мерц упрекнул немцев в излишней расточительности и призвал к реформе доходов граждан на съезде отделения Христианско-демократического союза (ХДС) в Северном Рейне - Вестфалии, передает Day.Az со ссылкой на Bild. "Мы просто больше не можем позволить себе сохранять нынешнюю систему, учитывая наши доходы.
"Мы просто больше не можем позволить себе сохранять нынешнюю систему, учитывая наши доходы. Мы годами жили не по средствам", - заявил Мерц.
Политик подчеркнул, что в Германии придется изменить систему социального страхования, чтобы "не превратиться в индустриальный музей". "Это будет означать болезненные решения. Это будет означать урезания", - пояснил он.
