Мерц упрекнул немцев в жизни не по средствам

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц упрекнул немцев в излишней расточительности и призвал к реформе доходов граждан на съезде отделения Христианско-демократического союза (ХДС) в Северном Рейне - Вестфалии, передает Day.Az со ссылкой на Bild.

"Мы просто больше не можем позволить себе сохранять нынешнюю систему, учитывая наши доходы. Мы годами жили не по средствам", - заявил Мерц.

Политик подчеркнул, что в Германии придется изменить систему социального страхования, чтобы "не превратиться в индустриальный музей". "Это будет означать болезненные решения. Это будет означать урезания", - пояснил он.