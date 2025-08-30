https://news.day.az/world/1777103.html

Во Франции сильный ветер сдвинул пассажирский самолет - ВИДЕО

В ряде районов на юге Европы по-прежнему ветрено. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. На французском острове Корсика порывы ветра достигали 158 км/ч и были настолько сильными, что сдвинули пассажирский самолет в аэропорту Кальви.