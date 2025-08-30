Во Франции сильный ветер сдвинул пассажирский самолет

В ряде районов на юге Европы по-прежнему ветрено.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

На французском острове Корсика порывы ветра достигали 158 км/ч и были настолько сильными, что сдвинули пассажирский самолет в аэропорту Кальви.