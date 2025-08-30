Сборная Азербайджана U-19 примет участие в турнире в Словении
Сборная Азербайджана по футболу U-19 30 и 31 августа проведет учебно-тренировочный сбор в Баку, а с 1 по 10 сентября - в словенском городе Чатей.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в его рамках U-19 примет участие в товарищеском турнире Slovenia Nations Cup.
Наша команда встретится со сборными Исландии, Фарерских островов и Польши соответствующей возрастной группы.
Состав сборной на сборы:
|
1
|
Хабиб Хушанов
|
Габала
|
2
|
Айхан Аббасзаде
|
Туран Товуз
|
3
|
Афтандил Арихов
|
Сумгайыт
|
4
|
Рашад Алишов
|
Карабах
|
5
|
Омар Гасанли
|
Зиря
|
6
|
Алибей Махмудов
|
Сабах
|
7
|
Масуд Алишанлы
|
Карабах
|
8
|
Сейди Данзиев
|
Сабах
|
9
|
Вусал Пашаев
|
Сумгайыт
|
10
|
Рамин Авазов
|
Сабах
|
11
|
Хазрат Самедов
|
Сабах
|
12
|
Эльтун Бабазаде
|
Карабах
|
13
|
Эмиль Гасанов
|
Сумгайыт
|
14
|
Мехди Муталлимли
|
Карабах
|
15
|
Анар Гусейнов
|
Сабах
|
16
|
Арзу Мадатов
|
Туран Товуз
|
17
|
Зия Шекерханов
|
Габала
|
18
|
Джалил Аллахвердиев
|
Кяпаз
|
19
|
Шахин Ибрагимов
|
Сабах
|
20
|
Алиакпер Рзазаде
|
Карабах
|
21
|
Рауф Гафаров
|
Зиря
|
22
|
Нихад Оруджали
|
Сумгайыт
|
23
|
Ахмед Велиев
|
Карабах
|
24
|
Роял Фарзуллазаде
|
Нефтчи
Расписание матчей:
3 сентября
19:00. Азербайджан (U-19) - Исландия (U-19) (Преддвор)
6 сентября
13:00. Азербайджан (U-19) - Фарерские острова (U-19) (Гросупле)
9 сентября
13:00. Польша (до 19 лет) - Азербайджан (до 19 лет) (Чатей).
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре