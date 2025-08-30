Сборная Азербайджана U-19 примет участие в турнире в Словении

Сборная Азербайджана по футболу U-19 30 и 31 августа проведет учебно-тренировочный сбор в Баку, а с 1 по 10 сентября - в словенском городе Чатей.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в его рамках U-19 примет участие в товарищеском турнире Slovenia Nations Cup.

Наша команда встретится со сборными Исландии, Фарерских островов и Польши соответствующей возрастной группы.

Состав сборной на сборы:

1 Хабиб Хушанов Габала 2 Айхан Аббасзаде Туран Товуз 3 Афтандил Арихов Сумгайыт 4 Рашад Алишов Карабах 5 Омар Гасанли Зиря 6 Алибей Махмудов Сабах 7 Масуд Алишанлы Карабах 8 Сейди Данзиев Сабах 9 Вусал Пашаев Сумгайыт 10 Рамин Авазов Сабах 11 Хазрат Самедов Сабах 12 Эльтун Бабазаде Карабах 13 Эмиль Гасанов Сумгайыт 14 Мехди Муталлимли Карабах 15 Анар Гусейнов Сабах 16 Арзу Мадатов Туран Товуз 17 Зия Шекерханов Габала 18 Джалил Аллахвердиев Кяпаз 19 Шахин Ибрагимов Сабах 20 Алиакпер Рзазаде Карабах 21 Рауф Гафаров Зиря 22 Нихад Оруджали Сумгайыт 23 Ахмед Велиев Карабах 24 Роял Фарзуллазаде Нефтчи

Расписание матчей:

3 сентября

19:00. Азербайджан (U-19) - Исландия (U-19) (Преддвор)

6 сентября

13:00. Азербайджан (U-19) - Фарерские острова (U-19) (Гросупле)

9 сентября

13:00. Польша (до 19 лет) - Азербайджан (до 19 лет) (Чатей).