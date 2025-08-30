https://news.day.az/world/1777081.html Госдеп США одобрил продажу Дании зенитных ракетных комплексов Patriot Госдепартамент США согласовал возможную сделку по продаже Дании зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot и сопутствующего оборудования на сумму $8,5 млрд. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом заявил Пентагон.
"Дания будет использовать эти боеприпасы для защиты союзников по НАТО и своих партнеров", - отмечается в заявлении.
Дания хочет купить 36 баллистических ракет Patriot MIM-104E с модернизированной системой наведения, 20 ракет PAC-3, шесть пусковых установок, шесть комплектов интегрированной сети пусковых установок, а также другое оборудование.
