Госдеп США одобрил продажу Дании зенитных ракетных комплексов Patriot

Госдепартамент США согласовал возможную сделку по продаже Дании зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot и сопутствующего оборудования на сумму $8,5 млрд.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом заявил Пентагон.

"Дания будет использовать эти боеприпасы для защиты союзников по НАТО и своих партнеров", - отмечается в заявлении.

Дания хочет купить 36 баллистических ракет Patriot MIM-104E с модернизированной системой наведения, 20 ракет PAC-3, шесть пусковых установок, шесть комплектов интегрированной сети пусковых установок, а также другое оборудование.