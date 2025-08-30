https://news.day.az/sport/1777075.html Азербайджанский футболист будет выступать за молодежную команду "Барселоны" - ВИДЕО Азербайджанский футболист Ибрагим Бабаев перешел в испанский клуб "Барселона". Как передает Day.Az, об этом на своей странице в Instagram написал азербайджанский бизнесмен Аднан Ахмедзаде. Сообщается, что молодой футболист будет играть за молодежную команду "Барселоны".
