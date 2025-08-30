https://news.day.az/society/1777076.html Тяжелое ДТП в Гядабейском районе - есть погибшие В Гядабейском районе произошло серьёзное дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, на территории района столкнулись два легковых автомобиля марки ВАЗ. В результате аварии погибли 2 человека, ещё один получил травмы. На место происшествия прибыли сотрудники полиции.
