Тяжелое ДТП в Гядабейском районе

В Гядабейском районе произошло серьёзное дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, на территории района столкнулись два легковых автомобиля марки ВАЗ.

В результате аварии погибли 2 человека, ещё один получил травмы.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции. Личности погибших и пострадавшего устанавливаются.