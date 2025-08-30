Посол Китая подчеркнула важность Азербайджана для ШОС

Азербайджан является важным членом "семьи ШОС".

Как сообщает в субботу Day.Az, об этом посол Китая в Азербайджане Лу Мэй сказала в своем заявлении по поводу предстоящего Саммита ШОС, который пройдет с 31 августа по 1 сентября в городе Тяньцзинь.

"Азербайджан получил статус партнера по диалогу ШОС в 2016 году и является важным членом "семьи ШОС". Китай и Азербайджан поддерживают тесное сотрудничество в рамках ШОС. Азербайджан оказал решительную поддержку работе Китая в качестве председателя ШОС и направил высокопоставленных представителей для участия в Форуме политических партий ШОС, Совещании министров энергетики ШОС, Форуме народной дипломатии и городов-побратимов ШОС, Форуме стран ШОС по "зеленому" развитию и других мероприятиях, организованных Китаем", - заявила она.

Кроме того, дипломат подчеркнула, что Китай и Азербайджан внесли неизгладимый исторический вклад в Победу в Мировой антифашистской войне.

"Обе страны являются стержневой силой защиты мультилатерализма и международного равенства и справедливости. Факты доказывают, что чем более неспокойной становится международная ситуация, тем больше Китай и Азербайджан должны укреплять солидарность и сотрудничество, совместно создавать модель международных отношений, основанных на равенстве, взаимной выгоде и взаимовыгодном сотрудничестве, и привносить в мир больше стабильности и позитивной энергии", - добавила она.

По ее словам, Китай готов прилагать совместные усилия с Азербайджаном для реализации важных договоренностей, достигнутых главами двух государств.

"Мы готовы содействовать взаимовыгодному сотрудничеству между двумя сторонами для достижения больших результатов и вносить больший китайско-азербайджанский вклад в защиту международного равенства и справедливости и содействие миру и развитию во всем мире", - отметила Лу Мэй.