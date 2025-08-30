Водителей этих автомобилей привлекут к административной ответственности

Автомобили, которые не соответствуют экологическим стандартам и выбрасывают в атмосферу чрезмерное количество вредных веществ, представляют серьезную угрозу как для здоровья населения, так и для природы.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в предупреждении Главного управления Государственной дорожной полиции (ГУГДП) водителям.

По словам специалистов в области экологии, один неисправный автомобиль способен загрязнять воздух в десятки раз сильнее, чем исправное транспортное средство.

В заявлении подчеркивается, что сотрудники отдела экологического контроля дорожно-патрульной службы регулярно проводят рейды, в ходе которых выявляют и исключают из движения машины, не соответствующие техническим и экологическим нормам. Водители таких транспортных средств привлекаются к административной ответственности.

ГУГДП призывает всех автомобилистов внимательно следить за состоянием своих машин, обеспечивать их соответствие экологическим требованиям и помнить, что безопасность на дорогах должна оставаться главным приоритетом.