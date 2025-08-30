Honor разрабатывает смартфон с самым большим аккумулятором в истории

Компания Honor, по слухам, работает над созданием смартфона с аккумулятором рекордной емкости 10 000 мАч. Информацией об этом, как пишет GizmoChina, поделился авторитетный инсайдер Digital Chat Station, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Согласно утечке, Honor планирует начать тестирование смартфона среднего класса с батареей на 10 000 мАч уже в первой половине 2026 года. Примечательно, что, несмотря на столь внушительную емкость, толщина корпуса устройства может составить менее 8,5 мм. Этот шаг выглядит логичным продолжением стратегии компании, которая ранее уже выпустила Honor Power с аккумулятором на 8000 мАч и Honor X70 с батареей на 8300 мАч. Если разработка пройдет успешно, новый смартфон может пополнить именно линейку Honor Power.

Honor - не единственный бренд, делающий ставку на повышенную автономность. На рынке уже наблюдается общая тенденция к увеличению емкости аккумуляторов. Так, компания Oppo недавно представила модели K13 Turbo и K13 Turbo Pro, оснащенные батареями на 7000 мАч и быстрой зарядкой 80 Вт. Аналогичные характеристики ожидаются и от Realme, которая готовится к запуску смартфона Realme 15 Pro.

Кроме того, по слухам, грядущие Redmi Note 15 Pro+ и iQOO Z10 получат аккумуляторы на 7000 и 8000 мАч соответственно. Даже флагманская серия Xiaomi 16, дебют которой ожидается в сентябре, может быть оснащена батареей на 7000 мАч. Таким образом, аккумуляторы емкостью 7000 мАч и выше становятся новым стандартом как для среднего ценового сегмента, так и для флагманов.