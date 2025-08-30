https://news.day.az/azerinews/1777221.html Sabunçu rayonunda piyada vurulub, nəqliyyat sıxlığı yaranıb Sabunçu rayonunda yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib. Day.Az xəbər verir ki, Yavər Əliyev küçəsində qeydə alınan qəza zamanı piyada vurulub. Daxili İşlər Nazirliyi Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzinin məlumatına görə, hadisə nəticəsində yaralanan var. Qəza səbəbindən Bakıxanov qəsəbəsi istiqamətində nəqliyyat sıxlığı yaranıb.
Polis əməkdaşları tərəfindən yolda zəruri tədbirlər görülür.
