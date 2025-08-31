https://news.day.az/world/1777246.html В США начали искать способ вернуть Министерство войны Администрация президента США Дональда Трампа начала искать способ переименовать американское Министерство обороны в Министерство войны. Как передает Day.Az, об этом со ссылкой на источники сообщает The Wall Street Journal (WSJ).
В США начали искать способ вернуть Министерство войны
Администрация президента США Дональда Трампа начала искать способ переименовать американское Министерство обороны в Министерство войны.
Как передает Day.Az, об этом со ссылкой на источники сообщает The Wall Street Journal (WSJ).
Утверждается, что уже в первые недели после возвращения Трампа на пост президента Пентагон начал работать над "законодательными предложениями" о возвращении предыдущего названия ведомства и должности руководителя.
По словам источника, из-за того, что для данного решения требуется одобрение Конгресса, Белый дом начал искать другие способы осуществить это. Министерство войны США просуществовало с 1789 по 1947 год.
