В США начали искать способ вернуть Министерство войны

Администрация президента США Дональда Трампа начала искать способ переименовать американское Министерство обороны в Министерство войны.

Как передает Day.Az, об этом со ссылкой на источники сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

Утверждается, что уже в первые недели после возвращения Трампа на пост президента Пентагон начал работать над "законодательными предложениями" о возвращении предыдущего названия ведомства и должности руководителя.

По словам источника, из-за того, что для данного решения требуется одобрение Конгресса, Белый дом начал искать другие способы осуществить это. Министерство войны США просуществовало с 1789 по 1947 год.