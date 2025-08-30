На Солнце произошел резкий скачок энерговыделения

На Солнце произошла серия вспышек, которая привела к резкому скачку энерговыделения.

Как передает Day.Az, об этом указано в сообщении Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН в Telegram-канале.

"В активной области 4197 около двух часов назад зарегистрирован заметный скачок энерговыделения. В настоящее время здесь происходит серия вспышек умеренной мощности", - указано в сообщении с прикрепленным видео.

Отмечается, что, судя по видеозаписи, все вспышки были локализованы на одном участке, и "признаков выхода из равновесия всего активного комплекса" пока нет.