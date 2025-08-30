https://news.day.az/hitech/1777243.html На Солнце произошел резкий скачок энерговыделения На Солнце произошла серия вспышек, которая привела к резкому скачку энерговыделения. Как передает Day.Az, об этом указано в сообщении Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН в Telegram-канале. "В активной области 4197 около двух часов назад зарегистрирован заметный скачок энерговыделения.
На Солнце произошла серия вспышек, которая привела к резкому скачку энерговыделения.
Как передает Day.Az, об этом указано в сообщении Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН в Telegram-канале.
"В активной области 4197 около двух часов назад зарегистрирован заметный скачок энерговыделения. В настоящее время здесь происходит серия вспышек умеренной мощности", - указано в сообщении с прикрепленным видео.
Отмечается, что, судя по видеозаписи, все вспышки были локализованы на одном участке, и "признаков выхода из равновесия всего активного комплекса" пока нет.
