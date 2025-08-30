Общественных пляжей на Абшероне станет больше

На Абшеронском полуострове будет увеличено количество пляжей.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил председатель правления Центра управления заповедниками Государственного агентства по туризму Мурад Агабеков во время медиатура по пляжам в поселке Шувалан.

"Новые общественные пляжи, введенные в пользование на Абшеронском полуострове, являются пилотным проектом. 99% услуг бесплатны.

 

Мы создадим условия для предпринимателей, чтобы они могли здесь оказывать свои услуги. В будущем планируется открыть еще больше новых пляжей", - отметил председатель.