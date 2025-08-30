https://news.day.az/society/1777235.html

В Ходжалинском районе вновь вспыхнул пожар

В Ходжалинском районе вновь зафиксирован пожар. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, в районе села Малыбейли продолжаются оперативные меры по тушению пожара, загорелись трава и кустарник. К месту происшествия привлечены пожарные бригады МЧС.