https://news.day.az/world/1777249.html В США произошло землетрясение В штате Невада, США, произошло землетрясение магнитудой 5,3. Как передает Day.Az, об этом сообщается на официальном сайте геологической службы США (USGS). Утверждается, что подземные толчки произошли в 21:59 по московскому времени (11:59 по местному времени).
Утверждается, что подземные толчки произошли в 21:59 по московскому времени (11:59 по местному времени). Землетрясение произошло в 95 километрах от города Элко с населением 21 тысяча человек.
Очаг залегал на глубине шесть километров. Информации о возможных разрушениях и пострадавших пока не поступало.
