В Германии полиция разогнала антивоенный митинг

Полиция в Германии разогнала демонстрантов на антивоенном митинге в Кельне.

Как передает Day.Az, об этом сообщает радиостанция WDR.

По данным радиостанции, на митинг пришли от 1 тыс. до 3 тыс. человек. Участники демонстрации выступили против закона о воинской повинности и растущего перевооружения страны.

Отмечается, что демонстранты подчеркивали важность международной дружбы, в том числе с Россией.

