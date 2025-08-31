Солнце выбросило облако плазмы в сторону Земли

Солнце выбросило облако плазмы в направлении Земли. Об этом сообщили астрофизики Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН) в своем Telegram-канале, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Предварительно, выброс имеет среднюю массу и не соответствует полным запасам вещества и энергии, накопленным, по оценкам, в крупных центральных группах солнечных пятен. По этой причине возможны новые сильные взрывы", - рассказали ученые.

Точные данные о направлении выброса плазмы, его скорости и вероятном времени прихода плазмы к Земле появятся после поступления данных наблюдений с телескопов и спутников, то есть только через несколько часов.

Перед этим произошел крупный выброс плазмы в сторону Венеры, который также может затронуть Меркурий. Таким образом, сутки светило дважды выплеснуло солнечное вещество в космическое пространство на фоне быстрого роста активности.